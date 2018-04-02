Ученые изобрели клей, который заживляет раны за минуту

Клей содержит в себе белки, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым светом превращаются в упругий, но прочный материал. После впрыскивания в рану MeTro полностью запечатывает ее в течение одной минуты. После этого вещество постепенно рассасывается и восстанавливает разорванные ткани.

Ученые отмечают, что в дальнейшем клей поможет избавиться от швов или металлических скоб, которые долгое время хирурги используют во время операций. Кроме того, он может стать незаменимым в экстренных случаях, например, при ДТП.

Еще одна уникальная особенность клея заключается в том, что его можно запрограммировать на определенное время рассасывания в ране, чтобы дать организму возможность успеть ее заживить. Клеевая пробка может рассосаться за несколько часов или месяцев. Ученые протестировали клей на раненых легких, а также других внутренних органах лабораторных свиней и даже поврежденных артериях. Отмечается, что во всех случаях клей прошел тесты.