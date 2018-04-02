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Ученые изобрели клей, который заживляет раны за минуту

2 апреля в 13:21 248 просмотров
, который быстро уплотняет раны без необходимости в швах. Об этом сообщает «Хайтек».

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Ученые создали высокоэластичный хирургический клей MeTro, который быстро уплотняет раны без необходимости в швах. Об этом сообщает «Хайтек».

Клей содержит в себе белки, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым светом превращаются в упругий, но прочный материал. После впрыскивания в рану MeTro полностью запечатывает ее в течение одной минуты. После этого вещество постепенно рассасывается и восстанавливает разорванные ткани.

Ученые отмечают, что в дальнейшем клей поможет избавиться от швов или металлических скоб, которые долгое время хирурги используют во время операций. Кроме того, он может стать незаменимым в экстренных случаях, например, при ДТП.

Еще одна уникальная особенность клея заключается в том, что его можно запрограммировать на определенное время рассасывания в ране, чтобы дать организму возможность успеть ее заживить. Клеевая пробка может рассосаться за несколько часов или месяцев. Ученые протестировали клей на раненых легких, а также других внутренних органах лабораторных свиней и даже поврежденных артериях. Отмечается, что во всех случаях клей прошел тесты.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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