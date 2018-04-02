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Трое пензенцев выступят на всероссийском этапе конкурса профмастерства

2 апреля в 13:41 252 просмотра

В Пензе прошли региональные этапы всероссийской олимпиады профмастерства.

В IT-колледже выявили лучших в категории «Электро- и теплоэнергетика». Среди десяти участников олимпиады профмастерства из четырех среднеспециальных учебных заведений лучшим стал Михаил Швецов, сообщает пресс-служба регионального минобра.

За награды по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» вступили студенты шести колледжей. В течение двух дней они решали задачи по организации управления коллективом, осуществляли перевод иностранного текста технического содержания, проводили расчет курсового проекта; шиномонтаж и балансировку колес легкового автомобиля, сборку-разборку коробку передач и диагностику электронной системы управления двигателем. Победителем стал студент Пензенского колледжа транспортных технологий Николай Тихонов.

В рамках регионального этапа всероссийской олимпиады профмастерства по группе специальностей «Машиностроение» лучших выявили среди семи участников. Они выполняли задания по проектированию процесса механической обработки, переводу чертежа в 3D-модель, а также переводили технический текст на иностранный язык. В этой категории лучшим стал студент IT-колледжа Евгений Антипов.

Победители будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе профмастерства.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2521/

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