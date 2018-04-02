Екатерина Климова влюбилась в хоккеиста

В завершении истории хоккейного клуба «Медведи» героев ждут большие испытания, главное из которых появление амбициозной бизнес-леди Виктории Каштановой в исполнении популярной актрисы Екатерины Климовой. Ее героиня не только становится спортивным директором команды, но и решает завоевать сердце примерного семьянина и экс-хоккеиста Макеева (Денис Никифоров).





«Моя Виктория как глоток свежего воздуха — появляется и меняет все. Мы только знаем, что она спортивный директор. Но кто она, откуда, почему поступает именно так? У нее ведь есть свой лейтмотив, свой шлейф из прошлого, своя история. И мне как женщине всегда интересна чувственная подоплека: кого бы я ни играла, президента, женщину в погонах, все равно ищу историю любви или причину ее отсутствия», — рассказала Екатерина Климова.





В жизни актриса — активный футбольный болельщик, который и хоккейные матчи не пропускает.

«Мне вообще нравится спорт. Кроме футбола и хоккея, мы всей семьей смотрим бокс, баскетбол, фигурное катание. У меня ведь подрастают и мальчики, и девочки. Что касается хоккея, конечно, здорово, что наша «красная машина» недавно снова сделала весь мир», — отметила она.



В первый съемочный день, который прошел в учебно-тренировочном центре «Новогорск», Екатерину поддержали сразу два старых друга — партнеры по сериалу СТС Денис Никифоров и Максим Щеголев (Александр Точилин).

«С Максом мы уже снимались, а с Денисом практически выросли вместе — знакомы со студенческой скамьи. Параллельно оканчивали театральные вузы, проводили время в общих компаниях, работали над совместными проектами», — поделилась актриса.

Кстати, в финальном сезоне Денису Никифорову, наконец-то, удастся примерить не только строгий костюм тренера, но и хоккейную форму — его герой после долгого перерыва сыграет за одну из команд. Такой сюжетный поворот авторы подсмотрели в жизни, когда в 2009 году звезда хоккея Вячеслав Фетисов неожиданно для всех после 11-летнего перерыва в карьере вышел на лед в составе команды ЦСКА.

«Для меня лед — дело привычное, ведь перед съемками каждого сезона мы тренируемся раз в неделю как минимум. Кроме того, Сергей Петрович Макеев уже доказывал молодым хоккеистам, что он еще на многое способен как хоккеист. И я думаю, что в этот раз он так же покажет ребятам, что он еще о-го-го», — рассказала Денис Никифоров.

В отличие от коллеги, Максим Щеголев только в этом сезоне встал на коньки и начал тренироваться в компании других актеров сериала.

«Конечно, для меня сейчас все сложно. Стоять сложно, катиться сложно, правильно катиться — еще сложнее, вхождение в поворот, торможение. Но я в диком восторге! Вдруг получилось немного соприкоснуться с этой игрой изнутри, понять, как организован тренировочный процесс. Это огромный труд, но такой кайф!» — сказал он.



Среди «новичков сезона» — актеров, впервые появившихся в сериале, — оказались и те, кто дружит с клюшкой уже давно. Так, исполнитель роли нападающего Владислава Куницына, актер Станислав Пеховский, когда-то играл в профессиональный хоккей.

«Конечно, я слышал о проекте, смотрел, ведь тема, безусловно, мне близка. И когда мы впервые встретились с режиссером, я рассказал некоторые подробности из своей спортивной жизни. Кроме того, образ моего героя показался мне знакомым — таких я неоднократно встречал в хоккее», — поделился он.



К слову, в продолжение сериала все герои примерят обновленную хоккейную форму «Медведей», а вне льда впервые появятся в красно-синих тренировочных костюмах. Съемки хоккейных матчей снова пройдут на ледовых аренах в Мытищах и Балашихе, куда съемочная группа, по традиции, переедет на все лето.