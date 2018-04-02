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Пензенская область присоединилась ко Дню здоровья

2 апреля в 14:28 214 просмотров
(0+) для привлечения населения к здоровому образу жизни.

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В Пензенской области со 2 по 8 апреля пройдут массовые информационные просветительские мероприятия (0+) для привлечения населения к здоровому образу жизни.

В области 2 апреля началась профилактическая программа «В здоровом теле — здоровый дух», участниками которой станут сотрудники крупных организаций. Им в течение апреля на рабочем месте предстоит пройти медобследование, сообщает пресс-центр регионального правительства.

5 апреля в областной библиотеке имени Лермонтова пройдет мероприятие «Энерготочка. Должен знать каждый!». Все желающие с 12.00 до 14.00 смогут измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови и получить консультацию врача-терапевта. В 14.00 начнется тренинг с главными внештатными специалистами областного минздрава.

В рамках акции медики также будут работать с детьми, находящимися на стационарном лечении, студентами колледжей, жителями области, посещающими торговые центры и другие объекты массового скопления людей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/75990/

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