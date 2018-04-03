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Пензенская область сделала рывок в развитии малого бизнеса. ИНФОГРАФИКА

3 апреля в 03:20 228 просмотров
, производимой предприятиями малого бизнеса.

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Пензенская область впервые за четыре года поднялась с 10 на 8 место в Приволжском федеральном округе по обороту продукции, производимой предприятиями малого бизнеса.

Согласно данным Росстата, в 2017 году оборот пензенских предприятий малого бизнеса составил 448 311 278 руб., это на 73 972 896 руб. больше, чем в 2016-м. Для сравнения, в 2014 году оборот равнялся и вовсе 295 273 339 руб.

В разрезе других регионов Приволжского федерального округа Пензенская область впервые показала динамику, поднявшись с 10 на восьмое место по этому показателю.

Напомним, в Пензенской области разработан целый комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса, в частности внедряется сервисная модель его поддержки. Имеется в виду создание одинаковых условий доступа предпринимателей на всей территории региона ко всем механизмам поддержек — от финансовых до образовательных, а также к получению услуг по принципу «одного окна» через «МФЦ для бизнеса». Кроме того, в области создан Центр поддержки предпринимательства, разрабатывается система развития экспорта.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в инвестпослании поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса до 40% валового регионального продукта.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-593333/

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