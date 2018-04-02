Пензенец обвинил ТЦ в неверном размещении эвакуационной таблички

Пензенцы в Сети обсуждают неоднозначный снимок, автор которого утверждает, что запечатлел серьезное правонарушение — якобы неверно размещенную в одном из ТЦ табличку, обозначающую «Запасной выход».

Горожанин разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«В субботу 31.03.18 г. ходили с семьей в кинотеатр, расположенный на третьем этаже ТЦ. Сеанс закончился примерно в 20.45. При выходе с третьего этажа обратил внимание, что табличка, обозначающая «Запасной выход», указывает на отдел с одеждой, который уже к тому времени был наглухо закрыт рольставней.

Получается, что руководитель ТЦ сдал в аренду магазину эвакуационный выход? Трагедия в Кемерове ничему не научила? А где проверки всех ТЦ Пензы? Мне кажется, на этом фото — серьезное нарушение», — предположил он.

Пользователь Лиза в комментариях вступила в дискуссию с автором поста, отметив, что никакой ошибки допущено не было.

«Стрелка «выход» указывает правильное направление. Надо всего-то пройти пару шагов вперед и повернуть направо», — сказала она, наглядно обозначив стрелкой направление.

ИА «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в региональное ГУ МЧС, чтобы разобраться в ситуации.