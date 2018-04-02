Исследователи научились управлять мышами на расстоянии

Корейские ученые провели эксперимент по дистанционному управлению живыми мышами при помощи вживленного в мозг импланта. Грызуны по команде начинали проявлять интерес к заданному объекту или переставали повиноваться сексуальному инстинкту и даже теряли чувство голода. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным исследователей, в качестве средства управления использовался микроскопический приемник световых сигналов на основе оптоволокна, размещенный в черепной коробке мышей. Свет стимулировал к активности определенные участки мозга, которые отвечают за те или иные функции поведения. Эти центры ученые выявили ранее, наблюдая за грызунами.

В частности, исследователям удалось заставить подопытную мышь проявлять интерес к помещенной в клетку игрушке, а затем полностью игнорировать ее, если передача сигнала прекращалась. Затем эксперимент усложнили: в клетку к испытуемому самцу добавили пару отвлекающих факторов — самку и кормушку с едой. Игрушка была прикреплена перед его мордой, ее положением дистанционно управлял человек. Передаваемые сигналы позволили управлять мышью как автомобилем. Самец следовал за игрушкой всюду, не обращая внимания ни на корм, ни на самку.