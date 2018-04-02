Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Топ-5 самых продаваемых в Пензе марок машин с пробегом
Пензенский «Зенит» все? Что сказал Кувайцев о судьбе футбольной команды
Голый заезд и карнавал — закрытие зимнего сезона в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Екатерина Климова влюбилась в хоккеиста
Ученые изобрели клей, который заживляет раны за минуту
Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах
Роскомнадзор ограничит в интернете доступ к порочащей честь информации
Россиянам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний
В России на 300 руб выросли пенсии
Проверки ТЦ хотят сделать внезапными и регулярными
В России официально ликвидировали одну профессию
Кемеровский губернатор решил уйти в отставку. ВИДЕО
В России на развитие цифровой экономики выделили 3 млрд руб

Исследователи научились управлять мышами на расстоянии

2 апреля в 14:51 156 просмотров
«360».

" data-title="Исследователи научились управлять мышами на расстоянии — Пенза-пресс, рунет за день">

Корейские ученые провели эксперимент по дистанционному управлению живыми мышами при помощи вживленного в мозг импланта. Грызуны по команде начинали проявлять интерес к заданному объекту или переставали повиноваться сексуальному инстинкту и даже теряли чувство голода. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным исследователей, в качестве средства управления использовался микроскопический приемник световых сигналов на основе оптоволокна, размещенный в черепной коробке мышей. Свет стимулировал к активности определенные участки мозга, которые отвечают за те или иные функции поведения. Эти центры ученые выявили ранее, наблюдая за грызунами.

В частности, исследователям удалось заставить подопытную мышь проявлять интерес к помещенной в клетку игрушке, а затем полностью игнорировать ее, если передача сигнала прекращалась. Затем эксперимент усложнили: в клетку к испытуемому самцу добавили пару отвлекающих факторов — самку и кормушку с едой. Игрушка была прикреплена перед его мордой, ее положением дистанционно управлял человек. Передаваемые сигналы позволили управлять мышью как автомобилем. Самец следовал за игрушкой всюду, не обращая внимания ни на корм, ни на самку.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-rennratte-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0-3188503/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...