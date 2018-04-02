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Полиция разберется с упавшим на пензенца обломком балкона

2 апреля в 14:59 184 просмотра
по факту падения на голову 24-летнего пензенца части балкона. Мужчина сейчас находится в больнице.

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту падения на голову 24-летнего пензенца части балкона. Мужчина сейчас находится в больнице.

«29 марта в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что на гражданина 1993 года рождения из-под балкона упал кирпич. В настоящее время по данному факту уполномоченным участковым проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного УМВД.

В МУП Ленинского района отметили, что дом № 47 на ул. Володарского находится в удовлетворительном состоянии, на балконные плиты никто не жаловался. В редакцию в качестве комментария сотрудники МУПа прислали письмо следующего содержания.

Добиться более конкретного комментария не удалось.

Напомним, по словам пострадавшего, он убедился, что с крыши дома не свисают сосульки и только тогда двинулся вперед. Однако в этот момент почувствовал удар — на него упала часть парапета балкона.

Информагентство будет следить за развитием событий.


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