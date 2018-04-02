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Пензенские хоровые коллективы отправятся на всероссийский фестиваль

2 апреля в 15:10 116 просмотров
, в котором приняли участие 16 детских и взрослых коллективов.

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В пензенской филармонии прошел региональный этап всероссийского хорового фестиваля, в котором приняли участие 16 детских и взрослых коллективов.

Лучшим среди детских профессиональных народных хоров стал фольклорный ансамбль «Карусель» из Городищенского района, второе место разделили ансамбль «Летечко» из Заречного и фольклорный ансамбль «Туесок» из Пензы, лауреатом третьей степени стал пензенский фольклорный ансамбль «Крупинка». Среди взрослых профессиональных народных хоров лидерами стали коллектив колледжа искусств и ансамбль русской этнической музыки «Миряне», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Гран-при фестиваля среди взрослых любительских народных хоров завоевал Пензенский русский народный хор имени Октября Гришина.

Первое место досталось русскому народному хору Заречного ДК «Современник», второе место занял ансамбль русской песни Мокшанского района и ансамбль русской народной песни «Милая роща» из Пензы, третье место присуждено ансамблю народной песни «Русская душа» из Бессоновского района, русскому народному хору из Колышлейского района и народному хору «Ветеран» из Никольского района.

Победители представят область на финальном этапе в Москве.


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