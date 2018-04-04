Нужен ли пензенским водителям светоотражающий жилет?

Новый пункт ПДД
Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТа 12.4.281−2014, согласно которому жилет может быть одного из трех флуоресцентных цветов: желтого, оранжевого или красного. Если изделие соответствует стандарту, то на нем будет стоять соответствующая маркировка.
Приобрести такой жилет пензенцам не составит труда, они продаются в автомагазинах, во многих крупных торговых сетях, а также в некоторых магазинах одежды. Цены — от 199 до 300 рублей. Как рассказал директор одной из торговых точек Кирилл Катаев, ажиотажа на покупку жилетов после введения нового пункта нет.
«Многие знают о новом правиле, спрашивают, но продажи жилетов не увеличились. Кого-то отпугивает стоимость: считают, что это дорого», — сказал он.
Отметим, что новый пункт правил касается лишь водителей, о пассажирах в нем ничего не сказано. Кроме того, если вы передвигаетесь исключительно в населенном пункте, не выезжая за его пределы, то иметь жилет также не обязательно.
В настоящее время штраф за отсутствие в машине светоотражающего жилета не предусмотрен. По-прежнему обязательно иметь только огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Сотрудники Госавтоинспекции лишь рекомендуют водителям запастись спецодеждой.
«Контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны, прежде всего, сами водители для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Поводом для дополнения ПДД стала неутешительная статистика дорожно-транспортных происшествий. Так, за минувший год только в Пензенской области сбили 13 водителей, которые вышли из машины. Двое из них погибли, остальные получили различные травмы. Как отметили в пресс-службе, подобных ДТП можно было бы избежать, если водители были бы одеты в светоотражающие жилеты.
Напомним, изменения в Правила дорожного движения были внесены постановлением правительства России и вступили в силу 18 марта 2018 года.