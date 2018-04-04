Нужен ли пензенским водителям светоотражающий жилет?

Правила дорожного движения дополнили новым пунктом, который служит для сокращений количества ДТП. Водителей обязали иметь в машине светоотражающие жилеты. Сколько стоит спецодежда, обязательно ли постоянно возить ее в авто и предусмотрен ли штраф за ее отсутствие, узнали корреспонденты ИА «Пенза-Пресс».

Новый пункт ПДД 2.3.4. гласит, что в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП в темное время либо в условиях ограниченной видимости вне населенного пункта водитель, находясь на проезжей части или обочине, должен быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТа 12.4.281−2014, согласно которому жилет может быть одного из трех флуоресцентных цветов: желтого, оранжевого или красного. Если изделие соответствует стандарту, то на нем будет стоять соответствующая маркировка.

Приобрести такой жилет пензенцам не составит труда, они продаются в автомагазинах, во многих крупных торговых сетях, а также в некоторых магазинах одежды. Цены — от 199 до 300 рублей. Как рассказал директор одной из торговых точек Кирилл Катаев, ажиотажа на покупку жилетов после введения нового пункта нет.

«Многие знают о новом правиле, спрашивают, но продажи жилетов не увеличились. Кого-то отпугивает стоимость: считают, что это дорого», — сказал он.

Отметим, что новый пункт правил касается лишь водителей, о пассажирах в нем ничего не сказано. Кроме того, если вы передвигаетесь исключительно в населенном пункте, не выезжая за его пределы, то иметь жилет также не обязательно.

В настоящее время штраф за отсутствие в машине светоотражающего жилета не предусмотрен. По-прежнему обязательно иметь только огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Сотрудники Госавтоинспекции лишь рекомендуют водителям запастись спецодеждой.

«Контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны, прежде всего, сами водители для обеспечения как личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения», — пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Поводом для дополнения ПДД стала неутешительная статистика дорожно-транспортных происшествий. Так, за минувший год только в Пензенской области сбили 13 водителей, которые вышли из машины. Двое из них погибли, остальные получили различные травмы. Как отметили в пресс-службе, подобных ДТП можно было бы избежать, если водители были бы одеты в светоотражающие жилеты.

Напомним, изменения в Правила дорожного движения были внесены постановлением правительства России и вступили в силу 18 марта 2018 года.