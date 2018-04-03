В России запустили обновленную версию сайта Госдумы

Рабочая группа по модернизации официального сайта Госдумы была создана в феврале 2017 года по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

«Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы — это первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов ГД. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе — в этом году ожидается обновление сайтов комитетов Госдумы», — сообщил руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона и до июля планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию, сообщает общественная приемная депутата.

«Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса», — пояснил Леонид Левин.

Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами, добавили в ведомстве.

«Мы надеемся привлечь людей с активной гражданской позицией к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени», — сказал депутат.