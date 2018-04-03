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В каких автошколах Пензы успешнее всего сдают экзамены?

3 апреля в 04:40 226 просмотров

В каких автошколах Пензы — самый высокий процент сдачи экзаменов на права с первого раза? Региональное управление ГИБДД опубликовало статистику за 2017 год. Анализируем данные.

Согласно отчету, опубликованному на сайте регионального УГИБДД, в областном центре работает 16 автошкол. Лучше всего в них сдают теорию, хуже всего — езду по городу.

Так, самый высокий процент сдачи экзамена по теории с первого раза — в автошколе «Дельфин» (96%), самый низкий — в школе ДОССАФ на ул. Ставского (57%).

Лучший результат по езде на площадке демонстрируют ученики автошколы «Успех» (87%), однако экзамен в городе успешнее всего сдают ученики «Автомобилиста» (66,8%).

На графиках видно, как от экзамена к экзамену снижается процент успешности прохождения испытаний. Хочется надеяться, что в итоге права получают только знающие как теорию, так и практику водители.

Напомним, в 2017 году ввели изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. Так, на теории допускается совершить одну или две ошибки в разных блоках вопросов из 20. За каждый неверный ответ дается дополнительно пять задач, в которых уже нельзя ошибаться. При сдаче автодрома добавили новые испытательные упражнения, а также ввели временные ограничения. В результате процент сдачи с первого раза снизился, по сравнению с 2016 годом. Особенно это коснулось экзамена в условиях площадки — по России показатель, в целом, уменьшился на 17%.


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