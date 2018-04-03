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В Пензенской области, нанюхавшись газа, погиб подросток — СКР

2 апреля в 16:30 458 просмотров

В Пензенской области погиб подросток. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Трагедия произошла вечером 31 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, подросток находился в машине в компании приятелей.

«Он вдыхал газ из баллончика. В результате юноше стало плохо. Молодые люди, увидев, что он не приходит в себя, доставили его в больницу. Медики констатировали смерть. Газовый баллончик молодые люди по дороге выкинули, но следователи нашли его в ходе осмотра», — добавили в пресс-службе ведомства.

По факту смерти подростка организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция предупреждает о смертельной опасности подобных действий для здоровья.


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