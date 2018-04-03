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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 24,4%

2 апреля в 17:12 636 просмотров

Больше всего в регионе гриппом и ОРВИ болели в Пензе и Кузнецке.

Как сообщили в пресс-службе облминздрава, на 13-й неделе заболеваемость ОРВИ в регионе выше контрольного уровня эпидемического порога на 24,4%.

В области было зарегистрировано 6149 случаев ОРВИ. Больше всего — в Пензе и Кузнецке.

«Во-первых, ОРВИ пришли к нам достаточно поздно, в третьей декаде февраля. Во-вторых, наблюдается активная социркуляция вируса гриппа В с прочими возбудителями», — рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Также, по словам специалиста, в 2018 году больше всего болеют взрослые.

«Заболеваемость среди детей в этом году регистрируется намного ниже. Это связано с хорошей работой, проведенной в августе-октябре по вакцинации от гриппа и ОРВИ, а также вакцинацией детей против пневмококковой инфекции, которую мы проводим в рамках национального календаря профилактических прививок, начиная с 2014 года. Вкупе эти прививки сегодня дают нам результат по меньшему числу заболевших простудными заболеваниями детей», — пояснила Галина Рожкова.

Напомним, в Пензе из-за эпидемии гриппа ввели карантин. Горожанам рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.


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