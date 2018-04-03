В Городе Спутнике состоялся турнир по футболу на снегу (видео)

Выходные в Спутнике всегда проходят интересно и увлекательно. Праздники и конкурсы, акции и соревнования — здесь всегда кипит жизнь. Минувшие выходные не стали исключением. На набережной состоялся турнир по футболу на снегу, в котором приняли участие дворовые и любительские команды разных возрастов.

Мальчишки из нескольких школ города с азартом гоняли мяч по футбольному полю, и боевому настрою не мешали ни снег, ни ветер. Каждая команда была нацелена на победу.

Помимо школьников, в футбольных баталиях участвовали и взрослые игроки. Молодые люди признались, что приехали, чтобы отточить мастерство, проверить себя в непривычных условиях и просто поиграть в свое удовольствие. В итоге победа досталась именно им. Однако парни великодушно отдали все свои призы участникам, занявшим второе место, — ребятам из школы № 60. Во время финального матча именно за детей болели все зрители. И это неудивительно: ученики шестых-, восьмых классов вышли на поле против мужчин. Разница в возрасте не испугала ребят, не ослабила их боевого духа, так что они сражались до последнего.

«Конечно, мы играли не в полную силу, понимали, что перед нами дети. Но все равно — ребята молодцы, они дошли до финала, достойно выглядели во время всего турнира. Соревнования получились классными, как и всегда в Спутнике. Я сам живу здесь, регулярно участвую в разных мероприятиях, так что уверен в своих словах», — отметил вратарь победившей команды Антон Сивов.



Действительно, каждые выходные в Спутнике насыщены событиями. Праздники и концерты, конкурсы и соревнования — здесь будет интересно каждому. Приезжайте в парк Спутника, заряжайтесь бодростью и хорошим настроением на всю неделю.

Подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте, в разделе «Афиша».