В Городище отец жестоко поплатился за оскорбление невестки

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, супруга жителя Городища получила оскорбительное SMS-сообщение от его отца. Из-за этого мужчины поругались.
Словесная перепалка перешла в драку. В ходе которой отец получил сильные повреждения.
Мужчина обратился в больницу лишь спустя трое суток и сначала попытался скрыть факт избиения, сославшись на то, что упал сам. Однако эксперты заключили, что получение подобных травм при падении невозможно. Тогда потерпевший рассказал правду.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.