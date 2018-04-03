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В Городище отец жестоко поплатился за оскорбление невестки

2 апреля в 17:59 518 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области 33-летнего мужчину подозревают в избиении отца.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, супруга жителя Городища получила оскорбительное SMS-сообщение от его отца. Из-за этого мужчины поругались.

Словесная перепалка перешла в драку. В ходе которой отец получил сильные повреждения.

Мужчина обратился в больницу лишь спустя трое суток и сначала попытался скрыть факт избиения, сославшись на то, что упал сам. Однако эксперты заключили, что получение подобных травм при падении невозможно. Тогда потерпевший рассказал правду.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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