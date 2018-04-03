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В Вологодской области женщина купила украденные у нее грибы

2 апреля в 17:43 278 просмотров

Житель Бабушкинского района Вологодской области подозревается в двойном хищении древесных грибов у приемщицы чаги.

Как пишет 35media.ru, злоумышленник залез в дом женщины, которая занимается приемкой, грибов и вынес несколько мешков чаги. Общий вес добычи составил около 100 килограммов. Затем он продал краденое той же самой приемщице за 4000 рублей. На следующий день мужчина повторил свои действия и снова принес грибы на продажу. Однако на этот раз женщина заподозрила неладное и сообщила в полицию.

В результате возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Фотография: https://35.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12682937/

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