В Вологодской области женщина купила украденные у нее грибы

Как пишет 35media.ru, злоумышленник залез в дом женщины, которая занимается приемкой, грибов и вынес несколько мешков чаги. Общий вес добычи составил около 100 килограммов. Затем он продал краденое той же самой приемщице за 4000 рублей. На следующий день мужчина повторил свои действия и снова принес грибы на продажу. Однако на этот раз женщина заподозрила неладное и сообщила в полицию.

В результате возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.