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Канал «ТВ-Пенза» может прекратить существование?

2 апреля в 18:02 646 просмотров
«ТВ-Пенза» может прекратить существование. Об этом ИА «Пенза-Пресс» стало известно из собственных источников.

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Городской муниципальный канал «ТВ-Пенза» может прекратить существование. Об этом ИА «Пенза-Пресс» стало известно из собственных источников.

За комментарием мы обратились к Юрию Анфалову, директору МУП «Арцис», являющемуся учредителем канала.

«Такого решения нет, что продается канал. Но собственник принял решение по оптимизации МУП «Арцис», соответственно, оптимизация будет касаться и работы городского телеканала. Как было написано в протоколе: провести оценку активов и принять решение о дальнейшей эксплуатации. Решение было принято, наверное, в четверг. Собственнику если не нужен телеканал, значит, не нужен, получается так. Рекомендация — избавиться, а как это будет проходить, не могу сказать. Я в отпуске. Пока только вот так», — сказал он по телефону.

Как сообщается на официальном сайте канала, вещание в режиме 24 часа в сутки осуществляется в интернете и кабельных сетях. Транслируются новостные и развлекательные передачи, массовые культурные и общественные события. Лицензия на осуществление телевизионного вещания была получена в марте 2012 года.

Фотография: скриншот - http://tv-penza.ru/video.php?kod=16421

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