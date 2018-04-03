В Пензе лыжники и сноубордисты приняли участие в «Голом заезде» (видео)

Пензенские сноубордисты и лыжники простились с зимой. Традиционный карнавал в честь закрытия сезона прошел на склоне в районе Совхоз-техникума. Несмотря на дождь, покататься, поделиться впечатлениями об уходящей зиме и удивить окружающих своим креативом собрались около сотни любителей спорта.

Свое, совершенно особенное восприятие погоды. В отличии от большинства людей, прихода весны они не хотят. С радостью провозглашают зиму, и трудно понять, шутят ли они под этим первоапрельским дождем или нет, стоя с зонтиками и сноубордами.

«Этот горнолыжный карнавал начало берет с 80-х годов, тогда группа энтузиастов решила как-то отмечать закрытие сезона, потому что все разъезжаются по разным районам, регионам, катаются, и это было место, где можно было поделиться впечатлениями», — рассказал организатор карнавала в честь закрытия горнолыжного сезона Анатолий Голяков.

В этот раз, несмотря на метеоусловия, на площадке в районе Совхоз-техникума собрались около 100 сноубордистов и любителей горных лыж. Они сначала спускались по склонам в привычной экипировке, а затем перевоплотились.

В костюме Медузы Горгоны — улыбчивая рыжеволосая девушка. В длинной тоге ей было вполне комфортно кататься на сноуборде, но ради креатива, конечно, пришлось пойти на еще большие жертвы.

«На голове будут змеи. Хорошо, что пока не замерзла, в 2017 году было холоднее, спасает длинный наряд», — поделилась участница карнавала в честь закрытия горнолыжного сезона Екатерина Муленко.

Участники традиционного карнавала признаются, что для многих из них это возможность поделиться впечатлениями, рассказать друзьям о том, какие склоны им удалось покорить в 2018-м. Ну и, конечно, внести долю шутки в экстрим, сообщает телеканал «Экспресс».