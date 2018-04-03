В помощь никольским погорельцам удалось собрать почти миллион рублей (видео)

В Никольске приняли очередную партию вещей, которые удалось собрать в рамках четырехдневной акции в Пензе для погорельцев. Напомним, две недели назад там дотла сгорел многоквартирный дом. В итоге без крова остались около 20 человек, в том числе — дети.

Ольга Филина — одна из немногих, кому удалось спасти из огня хоть какую-то мебель и личные вещи: квартира располагалась прямо у входа. Пожар в жилом бараке произошел днем 21 марта. Без крыши над головой осталось около 20 жильцов улицы Стахановская, 16.

«Очень много вещей, которые не подлежат даже стирке. Посуды очень много покололось, не только у меня, есть семьи, которые вообще ничего не вынесли», — рассказала она.

«Не осталось ни одной фотографии. Отец — участник войны, даже на «Бессмертный полк» выйти не с чем», — сказала жительница Никольская Татьяна Родина.

Смотря на обугленные стены и разбросанные обломки кровли, не может сдержать слез и Татьяна. Когда случился пожар, дома никого не было, поэтому ничего не уцелело. Женщине тяжелее остальных еще и потому, что в ее семье — двое несовершеннолетних детей.

На призыв о помощи погорельцам уже откликнулись неравнодушные жители из самого Никольска, Белинского, Кузнецка-12 и Пензы. Из областного центра в район доставили очередной гуманитарный груз.

Акцию по сбору помощи организовали на базе городских учреждений социального обслуживания населения по поручению мэра Пензы. За четыре дня удалось собрать вещи, которые понадобятся пострадавшим от пожара в первое время.

«Было собрано более 700 единиц женской, мужской, детской одежды. Постельные принадлежности, полотенца, чистящие, моющие средства», — рассказала специалист МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района Пензы Лариса Баклашкина.

Сейчас никольские погорельцы, которые временно разместились у родственников и на съемных квартирах, особенно нуждаются в материальной помощи. Уже известно, что восстановлению здание не подлежит, а значит, людям придется приобретать или строить новое жилье.

«Нам удалось собрать 823 тысячи рублей, из них 413 — именно адресно. Были вручены первые денежные средства, и, кроме того, кроме того, семьи получат материальную помощь по линии администрации района и города», — сказала начальник управления социальной защиты администрации Никольского района Валентина Мельникова.

Помочь жителям Никольска может каждый. Средства можно перечислить на счет благотворительного фонда Никольского района «Хрустальный дар» с комментарием «Пострадавшим в пожаре в Никольске», сообщает телеканал «Экспресс».