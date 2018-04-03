Пензенский «Дизелист» — в шаге от победы в западной конференции и выхода в финал кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. Обыграть клуб из Ярославля «Локо-Юниор» молодежке «желто-синих» осталось один раз. Впереди — выездная серия игр на льду противника. Следующую встречу дружине Алексея Ваулина предстоит провести 4 апреля в Ярославле.

Финал западной конференции и розыгрыш путевки в финал кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги в самом разгаре. Это была вторая встреча пензенского «Дизелиста» и ярославского «Локо-Юниор». В первой молодежка «желто-синих» в упорнейшей борьбе победила со счетом 3:2.

Желание соперников отыграться усиливало и то, что в 2017-м соперники из Ярославля уже проиграли дружине Алексея Ваулина. Так и сейчас, в середине второго периода, первым ворота распечатал «Дизелист». Следом пошел сильнейший прессинг, но преодолеть защиту и сравнять счет ярославскому хоккейному клубу оказалось не так просто.

Забросить шайбу в ворота «Дизелиста» соперникам в этом матче так и не удалось. Итоговый счет встречи — 1:0. Таким образом, в копилке пензенцев две победы. Для того, чтобы стать чемпионами западной конференции и выйти в финал кубка регионов, необходимо выиграть еще раз.

Впереди у желто-синих — выездные встречи с «Локо-Юниором». Следующий матч пройдет на ярославском льду 4 апреля (0+), сообщает телеканал «Экспресс».