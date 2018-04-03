Пензенцев приглашают на фестиваль «Золотая провинция» (видео)

В Пензе и Кузнецке выступят театральные коллективы из Израиля и Германии. 9 апреля стартует театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+). В программе — около 20 спектаклей, в том числе — артисты из Кургана, Нижнего Новгорода, Сызрани и Перми. Оценивать постановки будут не только жители региона, но и известный театральный критик Анастасия Ефремова.

Организаторы обещают зрителям интригующие спектакли и качественный юмор. Театральный фестиваль развернется сразу на четырех площадках: в Кузнецке, Пензе, Заречном, а так же в музее-усадьбе Радищева.

Откроет «Золотую провинцию» коллектив из Израиля. Кузнечане первыми увидят постановку по пьесе классика мировой литературы, нобелевского лауреата Исаака Зингера «Тойбеле и ее демон» (18+).

«Это виртуозное, страстное погружение в сказочную стихию. Они обозначили этот жанр как «еврейская сказка о любви и страсти». Думаю, что постановка порадует зрителей», — сказала художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Коллектив из Германии перфоманс театральный покажет. Необычное выступление, которое объединяет выступление актеров с видеоинсталяцией, оно понравится поклонникам современного искусства. Организаторы заявляют, что в 2018 году фестиваль получится экспериментальным. Зрителей ждет немало сюрпризов, в том числе — выступление молодежного театра из Нижнего Новгорода.

«Приходите не только в пензенский театр, но и в кузнецкий, потому что основная афиша именно там», — отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.

Цены на билеты — вполне демократичные: от 150 до 500 рублей в Кузнецке, спектакли в котором будут проходить до 11 апреля. Выступления театральных коллективов в Пензе можно будет увидеть до 15 апреля, стоимость билетов не превысит 1000 рублей. Кроме того, в Кузнецке планируют провести обсуждения спектаклей, в которых примет участие известный театральный критик Анастасия Ефремова, сообщает телеканал «Экспресс».