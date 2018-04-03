В автобусах Пензы стали предупреждать о лже-благотворителях

Деятельность пензенских общественников по борьбе с сомнительными благотворителями, которые собирают деньги в транспорте, возымела эффект.

В автобусе № 30 перевозчик повесил объявление о том, что сбор денег в общественном транспорте запрещен.

«Это просто замечательно. И конечно, это должно давно уже появиться. Скоро напишем жалобы на бездействие всех должностных лиц, кто прислал нам отписки — типа все окей, это правильные ребята деньги собирают», — прокомментировал общественник Олег Шарипков и поблагодарил всех, кто боролся с поборами на транспорте.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало о том, что в маршрутки и автобусы стали заходить молодые люди, действующие якобы от благотворительной организации, и заниматься сбором средств. Активисты возмутились такой ситуацией и не раз призывали бороться с ними.