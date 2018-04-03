Tele2 предлагает клиентам тарифный конструктор

Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа.

Следуя концепции «Других правил», Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: с прошлого года неиспользованные минуты и интернет-трафика переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки «Мой Tele2» абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Линейка «Мой Tele2» остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 40 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Для удобства клиентов Tele2 предлагает наиболее сбалансированные и выгодные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+". Например, самый востребованный в Московском регионе «Мой онлайн» за 400 руб. включает 15 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.

Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф «Мой Tele2», разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 5 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов столичного региона стоимость пользования тарифом составляет всего семь рублей в сутки.

Клиенты компании не платят за междугородную связь — на всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

«Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах», — пояснил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.