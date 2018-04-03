Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Жителям каких сел Пензенской области грозит потоп. КАРТА
Пензенская область сделала рывок в развитии малого бизнеса. ИНФОГРАФИКА
Канал «ТВ-Пенза» может прекратить существование?
Вам будет интересно
Наши новости
Песков ответил на вопрос, касающийся отказа Екатеринбурга от прямых выборов мэра
Россияне смогут свободно использовать валежник
Минобороны разработало критерии оценки навыков военных
Российский бизнес сможет брать кредиты по скайпу
В Вологодской области женщина купила украденные у нее грибы
В Саратове продали самого дорогого крокодила в России
Исследователи научились управлять мышами на расстоянии
Екатерина Климова влюбилась в хоккеиста
Ученые изобрели клей, который заживляет раны за минуту
Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах

Tele2 предлагает клиентам тарифный конструктор

3 апреля в 10:27 800 просмотров
«Мой Tele2» (12+). Ее главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

" data-title="Tele2 предлагает клиентам тарифный конструктор — Пенза-пресс, рунет за день">

Tele2 запускает обновленную тарифную линейку «Мой Tele2» (12+). Ее главная особенность — возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа.

Следуя концепции «Других правил», Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: с прошлого года неиспользованные минуты и интернет-трафика переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки «Мой Tele2» абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Линейка «Мой Tele2» остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 40 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Для удобства клиентов Tele2 предлагает наиболее сбалансированные и выгодные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+". Например, самый востребованный в Московском регионе «Мой онлайн» за 400 руб. включает 15 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 500 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.

Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф «Мой Tele2», разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 5 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов столичного региона стоимость пользования тарифом составляет всего семь рублей в сутки.
Клиенты компании не платят за междугородную связь — на всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

«Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах», — пояснил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...