Паниковать ли пензенцам, купившим билеты «Саратовских авиалиний»?

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков прокомментировал информацию о том, что Росавиция предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка, а также сообщил, что будет с пензенцами, уже купившими билеты на рейсы авиакомпании.

«Я считаю, никто добровольно не откажется от деятельности. Сейчас, как мне известно, у «Саратовских авиалиний» приостановлено свидетельство эксплуатанта, компания его отстаивает и, скорее всего, отстоит, потому что идет интенсивная работа по подтверждению соответствия основным требованиям безопасности», — отметил Юрий Осколков.

Что касается летних рейсов «Саратовских авиалиний», на них пензенцы продолжают покупать билеты.

«Я говорил с генеральным директором Алексеем Вахромеевым, рейсы планируется выполнять из Пензы на Embraer. Самолет вместимостью 105 пассажиров», — пояснил он.

Но даже если «Саратовские авиалинии» уйдут с рынка добровольно, людей, купивших билеты, никто не бросит. На этот случай есть определенный алгоритм действий, подчеркнул Юрий Осколков.

Напомним, свидетельство эксплуатанта было приостановлено из-за крушения Ан-148 в Подмосковье. На его борту был 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.