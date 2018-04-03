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В Пензе только 11% жалоб на госзакупки признали обоснованными

3 апреля в 10:56 394 просмотра

В Пензенской области в правительстве 3 апреля обсудили профилактику коррупционных проявлений в госзакупках.

Как сообщил начальник регионального управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области Сергей Мокроусов, основные направления профилактики в сфере закупок связаны с формированием правовой базы, мониторингом закупок, работой с кадрами.

«Благодаря системе госзакупок 5,9% составила экономия бюджетных средств за год. У минобра экономия — 3,73%, у дорожного строительства — 1,33%, 0,8% - у минздрава», — сообщил Сергей Мокроусов.

Он добавил, что на закупки в прошлом году было подано 118 жалоб, но лишь 13 из них признали обоснованными. В этом году подано 18 жалоб, но все они — необоснованные.

«Выявлено шесть нарушений в ходе внеплановых проверок — все они касаются ремонта дорог», — пояснил начальник управления.

Фотография: фото Анны Балашовой

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