«Пенза. Проспект Строителей, дом № 88. Под женщиной с коляской провалилось бетонное перекрытие крыльца», — написал в Facebook пользователь Дмитрий Бондарчук.
Пост он сопроводил фотографиями. На них видно, что от крыльца остались только обломки, жителям, чтобы попасть в подъезд, надо пройти по импровизированному трапу.
За подтверждением информации ИА «Пенза-Пресс» обратилось в управляющую компанию «Жилье-11». Однако оператор сказала, что по телефону никаких комментариев давать журналистам не будут.
Чтобы выяснить подробности случившегося, на место выехал корреспондент информагентства.