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В Пензе под женщиной с коляской провалилось крыльцо — горожанин

3 апреля в 11:15 474 просмотра
, 88 провалилось бетонное крыльцо. По словам очевидцев, в этот момент на нем находилась женщина с детской коляской.

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В Пензе на пр. Строителей, 88 провалилось бетонное крыльцо. По словам очевидцев, в этот момент на нем находилась женщина с детской коляской.

«Пенза. Проспект Строителей, дом № 88. Под женщиной с коляской провалилось бетонное перекрытие крыльца», — написал в Facebook пользователь Дмитрий Бондарчук.

Пост он сопроводил фотографиями. На них видно, что от крыльца остались только обломки, жителям, чтобы попасть в подъезд, надо пройти по импровизированному трапу.

Фото Дмитрия Бондарчука.

Фото Дмитрия Бондарчука.

За подтверждением информации ИА «Пенза-Пресс» обратилось в управляющую компанию «Жилье-11». Однако оператор сказала, что по телефону никаких комментариев давать журналистам не будут.

Чтобы выяснить подробности случившегося, на место выехал корреспондент информагентства.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=930541960447733&set=pcb.930542077114388&type=3&theater

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