В Пензе на пр. Строителей, 88 провалилось бетонное крыльцо. По словам очевидцев, в этот момент на нем находилась женщина с детской коляской.

«Пенза. Проспект Строителей, дом № 88. Под женщиной с коляской провалилось бетонное перекрытие крыльца», — написал в Facebook пользователь Дмитрий Бондарчук.

Пост он сопроводил фотографиями. На них видно, что от крыльца остались только обломки, жителям, чтобы попасть в подъезд, надо пройти по импровизированному трапу.

За подтверждением информации ИА «Пенза-Пресс» обратилось в управляющую компанию «Жилье-11». Однако оператор сказала, что по телефону никаких комментариев давать журналистам не будут.

Чтобы выяснить подробности случившегося, на место выехал корреспондент информагентства.