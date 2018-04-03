В Мокшанском районе должницу нашли с помощью интернета

Жительницу Мокшанского района Пензенской области, которая задолжала по кредитной карте 60 тысяч рублей, нашли с помощью Сети.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов России, девушка не отвечала на телефонные звонки и скрывалась.

Приставы с помощью Интернета выяснили, что она является одной из активных представителей политической партии. Записи девушки на видеохостинге позволили найти ее место жительства, а также обратиться в комитет партии с просьбой направить активиста на истинный путь по исполнению обязательств.

Спустя два дня девушка самостоятельно пришла в Мокшанский отдел судебных приставов и полностью погасила долг.