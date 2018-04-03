Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Жителям каких сел Пензенской области грозит потоп. КАРТА
Пензенская область сделала рывок в развитии малого бизнеса. ИНФОГРАФИКА
Канал «ТВ-Пенза» может прекратить существование?
Вам будет интересно
Наши новости
Директор УК назвал причину обрушения крыльца дома на пр. Строителей
Пензенские медработники изучат опыт Набережных Челнов
Пензенские спасатели помогли рыбаку выбраться из реки
В Пензе появились подробности обрушения крыльца дома на пр. Строителей
Росавиация субсидирует перелеты из Пензы в Симферополь
В Пензе назвали дату выхода школьников с каникул
В Мокшанском районе должницу нашли с помощью интернета
Что показал анализ керосина, которым заправили в Пензе Ан-148
В Пензе под женщиной с коляской провалилось крыльцо — горожанин
Паниковать ли пензенцам, купившим билеты «Саратовских авиалиний»?

Сотрудники центра «Орион Коннект» перенимают опыт партнеров

3 апреля в 12:06 270 просмотров
«Орион Коннект» прошла серия обучающих тренингов, которые организовали специалисты компаний Amedia и Viasat.

" data-title="Сотрудники центра «Орион Коннект» перенимают опыт партнеров — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском контактном центре «Орион Коннект» прошла серия обучающих тренингов, которые организовали специалисты компаний Amedia и Viasat.

Обучение прошли 63 сотрудника отдела продаж. Цель программы — внедрение ведущих практик продвижения премиальных телевизионных продуктов в деятельность «Орион Коннект».

ГК «Орион» не первый год сотрудничает с лидерами российского рынка платного телевидения Amedia TV и Viasat. Продукты партнеров входят в большинство пакетов спутникового телевидения «Телекарта»: как в базовые пакеты, так и в дополнительные. Обмен опытом стал традиционным форматом взаимодействия компаний.

В обучающей программе от компании Amedia TV был сделан акцент на практических аспектах работы телемаркетологов по продвижению эксклюзивного премиального видеоконтента, в том числе — сервиса Amediateka, интегрированного в мобильное приложение «Телекарта Онлайн»

Семинар компании Viasat включал в себя практику работы с возражениями абонента, и обучающую игру «абонент-оператор». В дальнейшем мероприятия данного формата станут постоянной составляющей программы обучения телемаркетологов «Орион Коннект».

«Работа с премиальным контентом требует специальных навыков от телемаркетологов. Такие компании, как Amedia TV и Viasat, представляют в России уникальный, высокохудожественный контент, который занимает особое положение в пакетном предложении «Телекарты». Бренды Amedia TV и Viasat, как спутниковые, так и онлайн, предоставляют россиянам доступ к лучшим фильмам и сериалам со всего света. Неподготовленному зрителю порой сразу трудно оценить все его преимущества. Существенный вклад в эту работу вносят сотрудники контактного центра. И наше обучение направлено на то, чтобы продавцы могли максимально раскрыть ценности продукта в коммуникации с абонентами», — рассказала директор операционного департамента ГК «Орион» Яна Гладышева.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК «Орион»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...