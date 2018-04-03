Сотрудники центра «Орион Коннект» перенимают опыт партнеров

Обучение прошли 63 сотрудника отдела продаж. Цель программы — внедрение ведущих практик продвижения премиальных телевизионных продуктов в деятельность «Орион Коннект».

ГК «Орион» не первый год сотрудничает с лидерами российского рынка платного телевидения Amedia TV и Viasat. Продукты партнеров входят в большинство пакетов спутникового телевидения «Телекарта»: как в базовые пакеты, так и в дополнительные. Обмен опытом стал традиционным форматом взаимодействия компаний.

В обучающей программе от компании Amedia TV был сделан акцент на практических аспектах работы телемаркетологов по продвижению эксклюзивного премиального видеоконтента, в том числе — сервиса Amediateka, интегрированного в мобильное приложение «Телекарта Онлайн»

Семинар компании Viasat включал в себя практику работы с возражениями абонента, и обучающую игру «абонент-оператор». В дальнейшем мероприятия данного формата станут постоянной составляющей программы обучения телемаркетологов «Орион Коннект».

«Работа с премиальным контентом требует специальных навыков от телемаркетологов. Такие компании, как Amedia TV и Viasat, представляют в России уникальный, высокохудожественный контент, который занимает особое положение в пакетном предложении «Телекарты». Бренды Amedia TV и Viasat, как спутниковые, так и онлайн, предоставляют россиянам доступ к лучшим фильмам и сериалам со всего света. Неподготовленному зрителю порой сразу трудно оценить все его преимущества. Существенный вклад в эту работу вносят сотрудники контактного центра. И наше обучение направлено на то, чтобы продавцы могли максимально раскрыть ценности продукта в коммуникации с абонентами», — рассказала директор операционного департамента ГК «Орион» Яна Гладышева.