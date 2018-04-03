Росавиация субсидирует перелеты из Пензы в Симферополь

Росавиация утвердила субсидируемые маршруты в города России. В списке есть и Пенза.

Речь идет о рейсе «Пенза — Симферополь», который выполняет компания «Ижавиа» на самолете Як-42Д. Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составит 2 500 рублей.

Билеты по специальному тарифу могут приобрести россияне:

— младше 23 лет;

— пенсионеры (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет);

— инвалид I группы любого возраста и его сопровождающий, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

До 1 декабря по трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд рублей, отмечается на сайте ведомства.