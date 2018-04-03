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В Пензе назвали дату выхода школьников с каникул

3 апреля в 12:08 508 просмотров
, продлят ли из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ школьникам каникулы или нет.

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В Пензе стало известно, продлят ли из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ школьникам каникулы или нет.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость пошла на спад. В настоящее время зарегистрировано 2,6 тыс. случаев ОРВИ, эпидпорог превышен на 6,5%. Поэтому принято решение школьные каникулы еще раз не продлевать. Учащиеся должны приступить к занятиям 5 апреля, сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора Веру Быкову.

Она отметила, что в регионе лабораторно подтверждено 504 случая гриппа. Большинство переболело гриппом А.

Напомним, школьные каникулы из-за высокой заболеваемости в Пензе продлили до 4 апреля.


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