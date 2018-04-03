В Суре нашли тело мужчины

Как сообщили в пресс-службе пензенского поисково-спасательного центра, 27 марта в ведомство поступило сообщение о том, что на улице Восточной в Суре всплыл труп мужчины.
Спасатели отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам полиции.
|
В Пензе спасатели достали из реки Суры тело мужчины.
Как сообщили в пресс-службе пензенского поисково-спасательного центра, 27 марта в ведомство поступило сообщение о том, что на улице Восточной в Суре всплыл труп мужчины.
Спасатели отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам полиции.