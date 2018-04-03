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В Суре нашли тело мужчины

3 апреля в 12:40 314 просмотров

В Пензе спасатели достали из реки Суры тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе пензенского поисково-спасательного центра, 27 марта в ведомство поступило сообщение о том, что на улице Восточной в Суре всплыл труп мужчины.

Спасатели отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам полиции.


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