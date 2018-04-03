В Пензе появились подробности обрушения крыльца дома на пр. Строителей

Как рассказала пенсионерка Анна Николаева, ЧП произошло накануне вечером, 2 апреля.
«Я была у подруги на втором этаже. Тут звонит знакомая с шестого этажа, говорит: «Подъезд провалился!». Как провалился? Вышли — действительно так. Говорят, женщина с коляской шла и основание провалилось. Рассказали о случившемся старшему по дому, а он, наверное, сообщил в УК», — отметила женщина.
Анна Николаева добавила, что уже утром привезли щебень, начали восстанавливать перекрытие крыльца. В подъезд пока пробираются по деревянному трапу.
Чтобы получить официальные комментарии, редакция связывается с руководством управляющей компании. Впервые информация о случившемся появилась в соцсетях.