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В Пензе появились подробности обрушения крыльца дома на пр. Строителей

3 апреля в 12:50 300 просмотров
, чтобы узнать подробности обрушения бетонного перекрытия крыльца.

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Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова пообщалась с жильцами дома № 88 на пр. Строителей, чтобы узнать подробности обрушения бетонного перекрытия крыльца.

Как рассказала пенсионерка Анна Николаева, ЧП произошло накануне вечером, 2 апреля.

«Я была у подруги на втором этаже. Тут звонит знакомая с шестого этажа, говорит: «Подъезд провалился!». Как провалился? Вышли — действительно так. Говорят, женщина с коляской шла и основание провалилось. Рассказали о случившемся старшему по дому, а он, наверное, сообщил в УК», — отметила женщина.

Анна Николаева добавила, что уже утром привезли щебень, начали восстанавливать перекрытие крыльца. В подъезд пока пробираются по деревянному трапу.

Чтобы получить официальные комментарии, редакция связывается с руководством управляющей компании. Впервые информация о случившемся появилась в соцсетях.

Фотография: фото Анны Балашовой

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