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Пензенские медработники изучат опыт Набережных Челнов

3 апреля в 13:34 164 просмотра
, по поручению губернатора Ивана Белозерцева, посетит Набережные Челны.

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Делегация медиков из Пензенской области во главе с министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым, по поручению губернатора Ивана Белозерцева, посетит Набережные Челны.

Планируется, что в ходе двухдневного визита будет изучен опыт строительства и организации работы приемно-диагностических отделений медучреждений Набережных Челнов для его применения на территории Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я уверен, что опыт Татарстана позволит нам усовершенствовать работу медицинских учреждений, обеспечить комфортные условия для пациентов. В частности, в этом году у нас планируется ремонт приемного отделения областной клинической больницы им. Бурденко. Речь идет о его расширении, перепланировке, оснащении дополнительным входом. Все эти меры призваны повысить качество оказания помощи гражданам», — пояснил Владимир Стрючков.


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