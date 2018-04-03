Директор УК назвал причину обрушения крыльца дома на пр. Строителей

По словам директора УК, разрушение подъездной плиты нельзя было предвидеть: из-за того, что она находится под пятисантиметровым слоем мраморной отделки, обнаружить повреждения в ходе обследования дома не представлялось возможным.

«Погодные условия, осадки сыграли роль. Текущий ремонт входных групп в этом доме был запланирован на апрель, это время было согласовано с представителем совета дома. Всегда в апреле было уже сухо. Но так как в этом году снег прекратил идти буквально на прошлой неделе, то погода не позволила нам начать ремонт. В ближайшее время входные группы сделаем, будем плотно покрывать металлом», — рассказал он.

Причиной ЧП с обрушившейся подъездной плитой, добавил директор «управляйки», послужило внешнее попадание влаги, все другие варианты исключены.

«Нет никаких испарений, фундаментные блоки сухие. По поводу опасений жителей насчет обрушения дома — они абсолютно беспочвенны. Весь микрорайон Арбеково стоит на болотистой почве, по нашим наблюдениям, в конструкции здания никаких изменений не обнаружено», — заверил он.

Образовавшаяся на крыльце яма будет ликвидирована уже завтра, сказал Дмитрий Мещеряков.

«Сегодня засыпаем щебнем, проводим армирование, а завтра забетонируем, проведем отделочные работы. Бетон уже оплатили, завтра привезут», — сообщил он.

На вопрос о том, может ли соседние подъезды постигнуть та же участь, директор УК признался: такой возможности исключать нельзя.

Ранее корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» побывали на месте ЧП, случившегося вечером 2 апреля, и побеседовали с жителями дома. Комментарии очевидцев, фото и видео можно посмотреть здесь.

Впервые информация об обрушении подъездной плиты под женщиной, пытавшейся проехать с коляской, появилась в соцсетях.