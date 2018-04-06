Какие уникальные экспонаты хранит дом-музей В. О. Ключевского

Многие пензенцы знают, что в самом центре города расположен музей Василия Ключевского, но не все бывали в нем. Корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова решила узнать, что хранит в себе уникальный мемориальный дом. О редких экспонатах, сохранившихся до наших дней, рассказал директор музея Александр Плешаков.

Экспозиция музея расположена в двух рядом стоящих домах, соединенных между собой переходом. В одном из них жила семья Ключевских.

Отец историка был сельским священником, да и все предки выходили из духовного сословия. Поэтому в интерьерах первого зала много икон.

Когда Ключевскому было девять, в его семье случилась трагедия. Мальчик стал свидетелем страшной смерти отца, который погиб в происшествии с гужевой повозкой. Историки предполагают, что раздался сильный раскат грома, из-за этого лошадь встала на дыбы, понесла, телега перевернулась, священника насмерть придавило грузом. Василий перенес сильную психологическую травму и стал заикаться.

В 1850 году после смерти кормильца семья Ключевских переехала в Пензу и поселилась в доме, где теперь находится музей. Их приютил священник Филарет.

«Сестра Ключевского отмечала в своем воспоминании, как он ночами на печи боролся с заиканием: заучивал тексты, проговаривал их про себя, декламировал на распев как стихи. Как говорил Ключевский, он привык работать над собой по 16 часов в сутки. Приложив большие усилия, в результате ежедневного кропотливого труда за полгода смог побороть заикание», — рассказал Александр Плешаков.

Мемориальных предметов пензенского периода жизни сохранилось мало: это часы кустарной работы, чернильница Ключевского. До 1865 года они находились в этом доме, после смерти матери Василия все имущество попало к родственникам семьи, которые жили в Саранске. Оттуда их передали потомки тетки Ключевского Марии Федоровны Колпиковой.

В мемориальном доме в числе прочих экспонатов хранятся книги, по которым он учился. Так, есть Новый завет на древнегреческом языке. По словам Александра Плешакова, скорее всего, Ключевский учил язык именно по ней.

Один из ценных экспонатов — рукописный журнал «Пчела», который втайне от преподавателей выпускали ученики духовной семинарии. В нем было много сатирических, критических материалов, в том числе — о Пензе. В разделе «Заметки великой инквизиции» вышла статья «Пожар в старой семинарии» — это первое сочинение Василия Ключевского, дошедшее до нашего времени. Журнал сохранил друг историка Василий Покровский, а его племянник в 1922 году передал исторический документ в краеведческий музей.

Первый зал по диагонали пересекает композиция в виде колонн с арками. В конце ее венчает колокол, который символизирует переход в новую, московскую, жизнь.

Последним представителем Ключевских был сын историка Борис, в 1933 году его арестовали и выслали из Москвы в Казахстан. Дом Ключевских опечатали, имущество оказалось утеряно. Бориса освободили через несколько лет, он провел остаток своих дней в одиночестве в Подмосковье. После смерти Бориса в 1944 году хозяйка, у которой он жил, передала чемодан с рукописями профессора Ключевского московским ученым.

Кроме того, предположительно, перед арестом часть имущества он смог передать своим друзьям — ученикам профессора Ключевского. Таким образом, удалось сохранить несколько личных предметов Ключевского, среди них — настольные часы.

Гордость коллекции — подстаканник с гравировкой «КВ» и чайная ложка Ключевского. Их историку на день рождения подарили его ученики из Московского университета, зная, что Василий Осипович пьет чай исключительно из стакана и презирает всевозможные фарфоровые чашечки. В 2011 году реликвию подарила доктор исторических наук Раиса Киреева, она же является консультантом музея.

Василий Ключевский часто выступал с речами, которые расходились большими тиражами. Одна из них — «Добрые люди древней Руси» — представлена в музее. Написана она была во времена страшного голода в 1892 году, Ключевский обращается к народу с призывом прийти на помощь пострадавшим от неурожая. Весь доход от книги пошел в пользу голодающих. Сохранившийся экземпляр интересен и тем, что на нем — автограф Ключевского. Эту работу он подарил одному из своих учеников из Александровского военного училища в Москве с подписью «Н. Сперанскому от автора».

Раиса Киреева передала музею еще одну уникальную рукопись Ключевского — лекции, которые он читал на высших женских курсах.

«В царское время высшее женское образования в России отсутствовало. В университет просто не пускали девушек, поэтому для них существовали женские курсы. Лекции на них он читал еще более ярко, художественно, эмоционально. Когда курсы закрыли, многие девушки, чтобы услышать своего любимого профессора, переодевались в мужскую одежду и пытались проникнуть в аудиторию Московского университета», — поделился директор дома-музея.

Лекции Василия Ключевского выходили огромным тиражом и известны далеко за пределами нашей страны. В музее хранится часть книг на иностранном языке: японском, немецком, украинском.

«Очень интересно попадали к нам книги. Например, издание на немецком языке. К нам приходила группа студентов-иностранцев педуниверситета. Похоже, гостя их Германии так вдохновила экскурсия, что он по приезду на родину увидел в книжном магазине лекции Ключевского — издание 1945 года на немецком языке. И в 2016 году через преподавателей его подарили музею», — рассказал Александр Плешаков.