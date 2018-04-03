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В Сети бурно обсуждают вышедшее продолжение «Простоквашино»

3 апреля в 15:16 7570 просмотров
продолжение мультфильма «Простоквашино» (0+), которое было презентовано «Союзмультфильмом» 3 апреля.

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Россияне бурно обсуждают продолжение мультфильма «Простоквашино» (0+), которое было презентовано «Союзмультфильмом» 3 апреля.

Пользователи Сети отметили, что мелодия звонка у Шарика похожа на саундтрек к компьютерной игре, в которой главный герой — психопат, пишет 360tv.ru.

Героев озвучивают известные актеры. Коту Матроскину «дал голос» сын Олега Табакова Антон. Шарик говорит голосом музыканта Гарика Сукачева, Печкин — актера Ивана Охлобыстина. Юлия Меньшова озвучила маму Дяди Федора.

Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, пишет РИА Новости.

Автор книг про Простоквашино Эдуард Успенский намерен подать в суд на «Союзмультфильм», компания якобы не имела права на выпуск новых серий, отмечает 360tv.ru.

Ранее в компании заявляли, что до 2020 года должно выйти 30 новых серий.

Фотография: скриншот https://vk.com/soyuzmultfilm?w=wall-73154028_4487

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