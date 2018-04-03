Пензенцев предупредили о снижении качества питьевой воды

В Пензенской области во время весеннего половодья может ухудшиться качество воды в кранах.

Как пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, во время таяния снега в речную воду попадает много мусора и грязи. Родники и колодцы тоже подвергнутся опасности. Качество воды в них во многом зависит от сезона года, от оборудования самого источника и от санитарного состояния прилегающей территории.

Спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период тяжело, добавили в ведомстве.

Чтобы качество воды оставалось в пределах нормы и санитарных правил, содержание остаточного активного хлора в ней доведут до 1,5 мг/л.

Специалисты предупредили, что грязная вода может стать причиной инфекционных заболеваний. Возможен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями и гепатитом А. В ведомстве дали несколько советов, которые помогут сохранить здоровье в период половодья.

— жителям частного сектора рекомендуется заранее откачать жидкие отходы из выгребной ямы, не допускать свалок в затапливаемых местах и убедиться, что колодец или скважина не затоплены;

— из погребов и сараев, которые может затопить, нужно убрать все продукты. Если вода все же добралась до них, то необходимо подвергнуть еду термообработке. Сырые овощи и фрукты следует тщательно мыть;

— воду из родников и колодцев для питья и приготовления пищи следует обеззараживать — кипятить или применять бытовые фильтры с высокой степенью очистки. В качестве альтернативы можно использовать бутилированную воду;

— при возникновении симптомов острого инфекционного заболевания (повышении температуры тела, появлении рвоты, жидкого стула и других признаках) следует не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к медикам.