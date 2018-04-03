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Пензячка нашла запасной выход из ТЦ в отделе с одеждой

3 апреля в 15:58 458 просмотров
, что обнаружили нарушение, которое может стать преградой при чрезвычайной ситуации.

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В Сети не утихают обсуждения по поводу расположения запасного выхода в ТЦ «Суворовский». Пензенцы считают, что обнаружили нарушение, которое может стать преградой при чрезвычайной ситуации.

Очередной гневный пост по поводу расположения эвакуационного выхода в одном из крупных торговых центров города разместила подписчица группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».

«Я увидела фото в Сети и решила проверить. Запасной выход находится прямо в отделе, который закрывается намного раньше, чем местный кинотеатр. Мало того, продавщица еще и возмущалась, зачем я хожу в ее отделе в поисках выхода, а уж когда начала фотографировать, — и вовсе запротестовала.

Что же получается: эвакуационный выход в случае ЧП будет закрыт рольставнями? Неужели при проверке, которые должны были проходить в ТЦ, на это закрыли глаза?» — возмутилась пензячка.

Ранее мы писали о том, что горожанин обвинил тот же ТЦ «Суворовский» в закрытом эвакуационном выходе. Чтобы разобраться в ситуации, ИА «Пенза-Пресс» подготовило официальный запрос в региональное ГУ МЧС и прокуратуру области.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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