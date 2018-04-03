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На РЕН ТВ — рекордное воскресенье

3 апреля в 15:43 304 просмотра
«Все 25−54».

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Телеканал занял первое место среди конкурентов с рекордными показателями в аудитории «Все 25−54».

В воскресенье, 1 апреля, доля РЕН ТВ в целевой аудитории «Все 25−54» составила 10,7%, обеспечив телеканалу первое место среди конкурентов. 10,7% - это рекордный показатель РЕН ТВ за день с 2017 года.

Наибольший вклад в воскресную долю внесли «Сумерки» (16+) — РЕН ТВ представил все части вампирской саги за один день. Средняя доля показа фильмов составила 11,6% в аудитории «Все 25−54».



По данным Mediascope, «Сумерки» на РЕН ТВ вошли в ТОП-20 всех проектов, которые транслировались на российском телевидении 1 апреля. При этом финальные фильмы саги («Сумерки. Сага. Рассвет: часть I» (16+) и «Сумерки. Сага. Рассвет: часть II» (16+) заняли первую и вторую строчку рейтинга, обойдя все воскресные ТВ-проекты страны.

Без рекорда не обошлось и в информационном вещании телеканала: «Добров в эфире» (16+) показал самую высокую долю за всю историю своего существования. В минувшее воскресенье итоговую программу РЕН ТВ посмотрело 9,6% мужчин и женщин в возрасте от 25 до 54 лет по всей России.


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