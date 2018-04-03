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Продажу имущества «Пензаэнергосбыта» попытались оспорить в суде

3 апреля в 18:30 162 просмотра
«Пачелмское хозяйство» попыталось через суд добиться отмены торгов по продаже имущества «Пензаэнергосбыта», признанного банкротом.

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«Пачелмское хозяйство» попыталось через суд добиться отмены торгов по продаже имущества «Пензаэнергосбыта», признанного банкротом.

Как следует из материалов дела, торги проводились ООО «ГринТау» 14 марта 2017 года на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», выставлялось имущество на сумму 57 205 713 рублей 53 копейки.

Кроме того, «Пачелмское хозяйство» просило признать недействительным договор купли-продажи дебиторской задолженности, заключенный 31 марта 2017 года между ОАО «Пензаэнергосбыт» в лице конкурсного управляющего Барбашина А. И. и индивидуальным предпринимателем Колесниковым Н. В.

Однако суд отказался признать торги недействительными.

Напомним, ОАО «Пензаэнергосбыт» признано банкротом 16 декабря 2013 года, в отношении него была начата процедура конкурсного производства. За четыре года сменилось несколько управляющих. 11 декабря 2017 года срок конкурсного производства продлен еще на три месяца.


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