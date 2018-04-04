В Пензе от предприятий требуют, чтобы стоки были чище поставляемой воды

Пензенский бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов в эфире радио « Эхо Пензы » рассказал о том, как решается проблема, связанная с требованиями, предъявляемыми к сточным водам предприятий.

Дело в том, что по чистоте они должны превосходить питьевую воду, поставляемую «Горводоканалом». За нарушения предпринимателям приходится платить «штраф» — так называемую плату за превышение параметров.

Ведущий программы «События и мнения» Семен Вахштайн отметил, что проблема не решается на протяжении, как минимум, четырех лет. Она вновь была затронута на очередной сессии ЗакСобрания 30 марта и вызвала у депутатов бурную реакцию.

«Тема переходит из доклада в доклад, в этот раз она обсуждалась особенно долго и бурно. Надеюсь, будут какие-то подвижки. По крайней мере, есть поддержка и договоренность провести ряд мероприятий», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.

По его словам, решить проблему под силу мэрии города, которой принадлежит 49% акций «Горводоканала», а причина застоя кроется в банальном нежелании заниматься этим вопросом. Бизнес-омбудсмен добавил, что и сам «Горводоканал» может законно установить адекватные параметры, что снимет дополнительную финансовую нагрузку с предпринимателей.

«Я знаю, что и сам «Горводоканал» платит многотысячные штрафы за то, что сбрасывает не очень чистые стоки. Такое было много лет. Вводили инвестиционную надбавку, чтобы построить очистные сооружения. Они построены?» — поинтересовался Семен Вахштайн у гостя радиостанции.

«Насколько я знаю, комплекса, который позволил бы такую проблему решить, по всей видимости, нет, если до сих пор продолжают собирать эти деньги», — ответил Карим Кузахметов.

Бизнес-омбудсмен выразил надежду на то, что уже в ближайшее время ситуация, в очередной раз затронутая на сессии законодательного органа региона, наконец сдвинется с мертвой точки, и что вскоре можно будет озвучить первые результаты начатой работы.