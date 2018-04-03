В Пензенской области обитают четыре волка и одна рысь

На территории региона обитают 56 тысяч серых куропаток, 49 тысяч тетеревов, 11,5 тысячи зайцев-беляков и 9000 русаков, 6000 рябчиков и столько же белок, 7424 косули, 4487 лосей, 2843 лисы, 1722 кабана, 1648 глухарей и 1526 куниц. Также в охотничьих угодьях водится 870 пятнистых оленей, 521 горностай, 364 хоря, четыре волка и одна рысь, сообщили в пресс-служба регионального минлесхоза.

Рост численности отмечается по косуле — 11%, лисице — 15%, лосю — 6%, рябчику — 26%, глухарю — 12%.

Специалисты отметили, что самой надежной методикой зимнего учета является работа со следами. В первый день они затирали отпечатки лап и копыт на обозначенных маршрутах, а на следующий считали свежие.