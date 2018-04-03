В Минобрнауки прокомментировали призыв отменить ЕГЭ

По словам Емельянова, во время активной фазы подготовки к сдаче ЕГЭ такие заявления «могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей, школьников», пишет ТАСС.

Напомним, ранее с призывом вернуть в школы «научную часть» выступил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — цитируют Сергеева «Известия».