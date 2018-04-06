Как 5G может изменить жизнь пензенцев

Появление сетей нового поколения совсем скоро станет реальностью, в Пензе готовятся к их запуску. Корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс» пообщались с операторами мобильной связи и выяснили, какие новшества ожидают пользователей после появления 5G.

По словам директора филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексея Степина, сети пятого поколения (5G), в основном, будут нужны для интернета вещей.

«В случае с пятым поколением сотовых сетей уже нельзя употреблять термин «абонент», поскольку большая часть «потребителей» сетей 5G будут машинами, а обычным пользователям пока не нужны все их возможности, кроме потребности в более высоких скоростях», — рассказал он.

В будущем сети пятого поколения позволят интернету вещей работать в сферах, где требуются большие скорости и минимальные задержки при передаче данных, например, connected cars, беспилотная техника и дроны, робототехника, считает директор Пензенского регионального отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

«Сети 5G крайне важны и для производства, так как механизмам необходимо очень быстро реагировать на ситуацию, чего не позволяют действующие сети. Технологии 5G также смогут гарантировать быструю доставку данных для некоторых IoT-решений, задействованных в системах жизнеобеспечения и потокового видео, например, для безопасных городов.

Для обычных клиентов 5G может быть интересен, прежде всего, с точки зрения улучшения качества коммуникаций и развития сферы развлечений. Этот стандарт связи позволит использовать самые разнообразные устройства потребительского интернета вещей в каждом доме без потери качества и скорости соединения по оптимальной стоимости. Клиенты смогут оставаться всегда на связи — на больших спортивных мероприятиях и концертах, в местах массового скопления людей», — отметил он.

Алексей Брюхачев заявляет, что возможности использования сетей пятого поколения в сфере развлечений почти безграничны: это могут быть и принципиально новые многопользовательские компьютерные игры, дополненная и виртуальная реальности, полноценные домашние кинотеатры и стриминг-сессии. По эффекту и включенности они смогут соперничать с обычными кинотеатрами и развлечениями вне дома.

Также сети пятого поколения смогут вывести на принципиально новый уровень телемедицину, таким образом, станет возможным дистанционно проводить сложнейшие операции, рассказал директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

В настоящее время технология находится в стадии разработки. Чтобы начать строить сети, необходимо дождаться утверждения стандарта на международном уровне, определить сетевую архитектуру и диапазоны частот, которые будут применяться в стандарте пятого поколения, пояснил Алексей Степин.

По прогнозам специалистов, первые коммерческие запуски 5G в Поволжье начнутся в 2020—2021 годах.