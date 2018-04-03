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Российские ученые выяснили влияние иммунитета на память и интеллект

3 апреля в 17:44 202 просмотра
«Известия» со ссылкой на РИА Новости.

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Недостаток противовоспалительных молекул в мозге и другие проблемы с иммунитетом могут ухудшить работу памяти и способность обучаться. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Ученые пытались выяснить, почему у людей ухудшается память, когда они заболевают гриппом или любой другой болезнью.

Оказалось, что при появлении вирусов в организме начинается воспалительная реакция. В это время иммунные клетки особенно агрессивно атакуют любые подозрительные объекты, а также выделяют большой набор сигнальных молекул, меняющих поведение других тканей организма. По их словам, молекулы, способствующие развитию воспалений, заметно ухудшают интеллектуальные способности грызунов и мешают им запоминать новую информацию.

Они проверили эту теорию, наблюдая за тем, как поменялось поведение крыс, в чей организм они вводили большие количества вещества, блокировавшего работу молекул одного из ключевых противовоспалительных сигналов. Таким образом, российские ученые пришли к выводу, что иммунная система сильно влияет на работу памяти и интеллекта.

Команда ученых надеется на то, что дальнейшее изучение этих связей поможет понять, как можно защитить мозг и улучшить его работу при наступлении старости или болезни Альцгеймера.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-385364/

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