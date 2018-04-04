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В доме на Кулибина, 10 рухнула часть стены. ФОТО

3 апреля в 19:43 604 просмотра

Пензенцы сообщают в Сети об очередном обрушении части стены в жилом многоэтажном доме на улице Кулибина.

«Дом на Кулибина, 10 рушится. Сегодня там обвалилась стена. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Место оцепили, жильцов просят переехать», — написал подписчик группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина также разместил фотографии с места происшествия.

Напомним, первое обрушение части кирпичной стены произошло еще 16 февраля. Жителей аварийного дома регулярно просят покинуть жилые помещения и переехать в маневренный фонд, некоторые приняли такое решение.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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