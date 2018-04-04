Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Автомобилисты массово пробивают колеса на дороге в Арбеково. ФОТО
Пензенская область сделала рывок в развитии малого бизнеса. ИНФОГРАФИКА
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде
«ЭР-Телеком» подвел итоги года
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Президент продлил полномочия Натальи Канцеровой
В Городе Спутнике до конца апреля снижены цены на квартиры в ЖК «Оригами»
В Пензе из-за обрушения на ул. Кулибина, 10 ввели режим ЧС
Погода в Пензе на 4 апреля
Нужен ли пензенским водителям светоотражающий жилет?
В Пензе от предприятий требуют, чтобы стоки были чище поставляемой воды
Кувайцев: Коммунальные службы борются с водой в круглосуточном режиме

Мэр поручил эвакуировать жителей Кулибина, 10

4 апреля в 09:33 386 просмотров
, на котором обсуждались вопросы экстренного отселения жителей дома № 10 по улице Кулибина в промежуточный пункт эвакуации.

" data-title="Мэр поручил эвакуировать жителей Кулибина, 10 — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 4 апреля провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы экстренного отселения жителей дома № 10 по улице Кулибина в промежуточный пункт эвакуации.

«Сейчас мы должны встретиться с жителями дома, объяснить им порядок действий в сложившейся ситуации и приступить к эвакуации», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Мэр распорядился подготовить грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде. В настоящее время санаторий им. Володарского готов предоставить площади для временного пребывания всем нуждающимся. Люди будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во избежание несчастных случаев в доме планируется отключить подачу бытового газа и электричества, прежде всего, в помещениях, которые сильно разрушены.
По периметру дома будет установлено ограждение, обеспечен пропускной режим, для ограничения доступа посторонних лиц.

Напомним, 3 апреля в многоэтажном доме произошло обрушение, поздно вечером комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_voprosam_evakuatsii_zhiteley_iz_doma_10_po_ulitse_kulibina/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...