Зареченец погиб из-за ссоры с любимой

Следствие установило, что 19 января мужчина вместе с сожительницей пришли в гости к ее сестре. В квартире находился также гражданский муж родственницы. В процессе застолья хозяйка жилища повздорила со своим любимым. Брат вступился за сестру, в результате чего мужчины подрались.

«Через некоторое время зареченец предложил сожителю сестры выйти на улицу и поговорить «по-мужски». Конфликт между ними, казалось бы, был исчерпан, и они решили подняться обратно в квартиру. Однако обвиняемый ударил рукой по голове знакомого, затем они друг за другом забежали в подъезд. Злоумышленник достал из кармана кухонный нож и пырнул им несколько раз потерпевшего. Нож при этом сломался. Когда мужчина упал на пол, тот его еще и избил», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На следующий день потерпевший скончался. Злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.