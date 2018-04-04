В Пензе водителю-торопыге помешала «Нива». ВИДЕО

«Нивавод-подрезальщик», — так подписал мужчина свое видео, размещенное в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, действие происходило на улице 8 Марта. На пути у автолюбителя то и дело оказывалась «Нива», которая перестраивалась из ряда в ряд. Водитель решил обогнать отечественную легковушку.

Пользователи посоветовали автору поста пожалеть подвеску своего автомобиля и не гонять по дорогам с ямами.

«Сердце замерло, пока смотрел: по всем ямам, да на скорости. Как нужно не любить свою машину?» — написал пензенец Тема.

«Когда нужно перестроиться в другую полосу, смотришь по зеркалам — расстояния для маневра хватает, включаешь поворотник, а авто идущее сзади начинает ускоряться, еще и сигналит. Нет у нас в Пензе культуры вождения, лишь бы не пропустить, подрезать, обсигналить», — поделился мнением подписчик группы Никита.